Simona Halep, mesaj din Australia: "Ce calatorie frumoasa si salbatica a fost"

Pana sa se intoarca pe terenul de tenis, Halep a savurat performanta remarcabila pe care a obtinut-o, bifand sapte ani in care nu a iesit din Top 10 WTA "Acum 7 ani mi-am facut debutul in Top 10! 346 de saptamani mai tarziu sunt inca acolo 😝 Ce calatorie frumoasa si salbatica a fost.Ma simt foarte mandra de aceasta serie si incantata de ceea ce urmeaza", este mesajul pe care Simona Halep l-a postat pe contul ei de pe Instagram, tocmai din Australia.Simona, locul doi WTA in acest moment, a castigat 22 de trofee in cariera sa.