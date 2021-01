Simona Halep e favorizata in Australia. Ce avantaje majore are la Adelaide fata de jucatoarele carantinate la Melbourne

Simona Halep se poate pregati cu toti antrenorii

"Avem conditii foarte bune. Cei de aici, din Adelaide, si-au dat silinta foarte mult, sunt reguli foarte stricte de securitate. In principiu, ele seamana cu ce e la Melbourne, avem patru ore si jumatate in care putem sa iesim din camera si doar pentru a merge la teren. Tenisul este aproximativ doua ore", a explicat tehnicianul."Singura diferenta majora, si asta este data de politica fiecarui stat in parte, este ca aici avem voie sa mergem toti la teren. E permis accesul celor din grup. In rest, suntem izolati, nu ne vedem cu nimeni alticineva din celelalte grupuri, avem trasee diferite, totul este practic separat", a declarat Apostu-Efremov."Dezavantajele sunt ca nu ne putem antrena pe terenurile de la Australian Open si nu o vom face pentru ca, dupa ce Simona va juca acel demonstrativ, vom pleca a doua zi, sambata, si acolo nu se fac antrenamente sambata, pentru ca trebuie sa reconfigureze totul pentru turneul care incepe duminica", a mai spus antrenorul."Aici avem balcon, suntem intr-un aparthotel, comparativ cu Melbourne, unde sunt camere de hotel. Din punct de vedere al timpului de antrenament este la fel, si aici si la Melbourne. Nu ne-am antrenat mai mult de doua ore. In ultimele doua zile a fost foarte cald si e bine ca avem si aceasta oazie, sa intalnim si temperaturi inalte", a incheiat antrenorul Simonei Haleo la emisiunea Asii Tenisului de la DigiSport.Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei carantine de 14 zile, cu posibilitatea de a se antrena cinci ore pe zi.Un grupa restrans de jucatori si jucatoare, intre care Halep, Novak Djokovici Venus Williams si Dominic Thiem, sunt in carantina la Adelaide, unde este programat, vineri, un turneu demonstrativ.Unii jucatori au acuzat faptul ca sportivii carantinati la Adelaide au conditii de pregatire mai bune si mai multa libertate decat cei de la Melbourne. Inclusiv Sorana Cirstea s-a plans de faptul ca e nevoita sa respecte o carantina totala, ca urmare a faptului ca a calatorit in avioane charter in care s-au descoperit cazuri de coronavirus.Halep este insotita la Adelaide, in afara echipei ei, de Irina-Camelia Begu.Citeste si: Anuntul asteptat de Sorana Cirstea si Bianca Andreescu. Ce se va intampla cu tenismenele izolate inainte de Australian Open