Ce-o asteapta pe Simona Halep in carantina de la Australian Open. Jucatorii, bagati intr-o "bula sanitara"

"Jocul va continua. O bula sanitara va fi instaurata pentru jucatori. Tot ce am auzit este ca ei vor sa joace. Doar jucatorii si echipele lor, precum si personalul care nu poate munci de acasa, vor fi autorizati sa fie prezenti la fata locului", a declarat Craig Tiley, seful Tennis Australia si director al turneului.Tiley a anuntat ca deja a discutat cu un grup de jucatori. "Ei inteleg aceste noi constrangeri. S-au confruntat deja cu ele in carantina la sosire. Ultimele cinci zile au fost o superba experienta, iar in urmatoarele cinci vor reveni la ce stiu ei. Frontierele statului sunt inchise, dar noi ne vom asigura ca cei care au pierdut vor putea lua un avion pentru a se intoarce la casele lor".El a mai spus ca toti spectatorii care au cumparat bilete pentru urmatoarele cinci zile isi vor primi banii inapoi.Turneul de grand slam Australian Open va continua fara spectatori, dupa ce o perioada de cinci zile de carantina a fost decretata in statul Victoria, incepand de vineri, de la ora 23.59, pana miercuri.Decizia a fost luata de premierul statului Victoria, Dan Andrews. dupa ce numarul de cazuri de la un hotel al aeroportului din Melbourne a ajuns de la 13 la 19. "Trebuie sa stopam aceste cazuri, mai ales ca este vorba de varianta britanica a virusului. Daca asteptam sa fie mai multe cazuri pozitive, atunci va fi prea tarziu", a declarat Andrews.Aceasta carantina de "nivel 4" nu autorizeaza decat iesirile pentru patru motive: drumuri de maxima necesitate, munca esentiala, servicii medicale si exercitii doua ore pe zi. Masca va fi oligatorie pestetot, intalnirile publice si private vor fi interzise, inclusiv cele religioase. Scolile vor fi inchise, la fel ca si cluburile sportive, inmormantarile vor fi limitate la 10 persoane, iar casatoriile interzise.Meciurile de la Openul Australiei, la care puteau asista pana la 30.000 de spectatori pe zi, vor continua fara prezenta fanilor, cel putin pana miercuri.Citeste si: