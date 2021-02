Simona Halep, eliminata de la Australian Open, in proba de dublu. Mihaela Buzarnescu a parasit si ea turneul

Pe terenul numarul 5, in al treilea meci al zilei, Simona Halep a evoluat in compania unei jucatoare de 16 ani din Australia, Charlotte Kempenaers-Pocz. Inedita pereche, beneficiara a unui wild-card, a jucat impotriva unui cuplu suta la suta australian, format din Arina Rodionova si Storm Sanders. Acestea din urma s-au impus cu 6-4, 7-5, in ciuda faptului ca Halep si Kempenaers-Pocz au condus in setul secund cu 5-1.Intr-un alt meci din proba de dublu feminin, Mihaela Buzarnescu si indianca Raina au pierdut fara drept de apel (3-6, 0-6) intalnirea cu australiencele Gadecki si Woolcock.Citeste si: