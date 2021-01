FOTO Prima imagine cu Simona Halep pe teren in Australia. O compatrioata se antreneaza alaturi de ea

Alaturi de alte nume mari din tenisul feminin si masculin, Simona Halep nu se afla la Melbourne (locul de desfasurare al Openului australian), ci la Adelaide, unde va avea loc la finalul lunii ianuarie un turneu demonstrativ. Comparativ cu alte jucatoare, inclusiv Sorana Cirstea , care se afla in izolare completa pentru ca au calatorit spre Australia in compania unor persoane infectate cu Covid, Simona Halep are dreptul sa iasa din camera, pentru antrenamente, cel mult 5 ore pe zi. Iar cea care ii tine companie la sedintele de pregatire este compatrioata Irina Begu , Simona postand pe contul de Instagram o fotografie sugestiva."Partenerul meu de antrenament pentru cele doua saptamani de la Adelaide. Sunt recunoscatoare ca pot petrece acest timp alaturi de buna mea prietena Irina Begu", scris Halep pe reteaua de socializare.Citeste si: Un nou scandal la Australian Open. Lidera mondiala a ignorat legea si a fost obligata sa-si ceara scuze