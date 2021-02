Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria de la Australian Open si ce spune romanca despre "cosmarul" Swiatek

"Intotdeauna este greu sa joci pentru prima data cu cineva, stiam ca loveste foarte puternic, asa ca trebuia sa fiu foarte puternica pe picioare. Cred ca serviciul m-a ajutat mult astazi. De fapt, mi-am imbunatatit mult serviciul, am lucrat din greu in pauza competitionala si vreau sa fiu mai puternica in tot. Terenul este mult mai rapid decat anul trecut si nu e usor pentru mine, deoarece trebuie sa fiu mai agila si sa blochez uneori puterea adversarei, dar imi place in acelasi timp", a spus Halep imediat dupa meci.Despre o posibila confruntare in optimi cu Iga Swiatek, Halep a adaugat: "E o mare provocare, pentru ca m-a zdrobit la French Open, asa ca trebuie sa fac ceva mai bine, sa joc un meci mai bun impotriva ei. Sunt increzatoare, sunt aici sa dau tot ce am mai bun si o sa vedem".Simona Halep, locul 2 WTA , va evolua in turul urmator cu invingatoarea din meciul Iga Swiatek (Polonia), locul 17 WTA si cap de serie numarul 15 - Fiona Ferro (Franta), locul 46 WTA.Bilantul intalnirilor directe Halep - Swiatek este 1-1. Romanca s-a impus in 2019, in optimi, la Roland Garros, scor 6-1, 6-0, iar poloneza la urmatoarea editie a competitiei de la Paris, in aceeasi faza, scor 6-2, 6-1.Cu Fiona Ferro, Halep nu s-a mai intalnit pana in prezent.Citeste si: