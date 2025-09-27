Ea si-a cumparat doi caini apartinand rasei labrador retriever.

Campioana en-titre de la Wimbledon a publicat o imagine adorabila pe Instagram cu cei doi caini, Simona Halep surprinzandu-i dormind.

Intrebata ce nume vor purta, ea a raspuns: "Hachi si Benji!".

Printre cei care i-a lasat Simonei un comentariu se Numara si liderul mondial, Ashleigh Barty i-a lasat un comentariu, spunand: "Oh, Dumnezeule!".

Ads