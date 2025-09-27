Cine sunt cei mai noi prieteni ai Simonei Halep: "Oh, Dumnezeule!" FOTO

Autor: David Anghel
Luni, 05 Aprilie 2021, ora 07:36
9560 citiri
Cine sunt cei mai noi prieteni ai Simonei Halep: "Oh, Dumnezeule!" FOTO
Simona Halep FOTO facebook

Ea si-a cumparat doi caini apartinand rasei labrador retriever.

Campioana en-titre de la Wimbledon a publicat o imagine adorabila pe Instagram cu cei doi caini, Simona Halep surprinzandu-i dormind.

Intrebata ce nume vor purta, ea a raspuns: "Hachi si Benji!".

Printre cei care i-a lasat Simonei un comentariu se Numara si liderul mondial, Ashleigh Barty i-a lasat un comentariu, spunand: "Oh, Dumnezeule!".

Prima aniversare a Simonei Halep după ce s-a retras din tenis. Cifrele unei cariere impresionante
Prima aniversare a Simonei Halep după ce s-a retras din tenis. Cifrele unei cariere impresionante
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens. Simona şi-a anunţat...
Simona Halep s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”. Detalii din procesul de 10 milioane de dolari
Simona Halep s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”. Detalii din procesul de 10 milioane de dolari
Simona Halep s-a adresat justiției americane în scandalul de dopaj izbucnit la US Open 2022, iar Tribunalul Suprem din New York a deschis procesul dintre româncă și companiile Quantum...
