Luni, 05 Aprilie 2021, ora 07:36
Simona Halep FOTO facebook
Ea si-a cumparat doi caini apartinand rasei labrador retriever.
Campioana en-titre de la Wimbledon a publicat o imagine adorabila pe Instagram cu cei doi caini, Simona Halep surprinzandu-i dormind.
Intrebata ce nume vor purta, ea a raspuns: "Hachi si Benji!".
Printre cei care i-a lasat Simonei un comentariu se Numara si liderul mondial, Ashleigh Barty i-a lasat un comentariu, spunand: "Oh, Dumnezeule!".
