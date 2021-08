Cine e Camila Giorgi, adversara Simonei Halep din primul tur de la US Open: a pozat în lenjerie intimă și e urmărită pas cu pas de tatăl ei FOTO

Kule hakemi, İtalyan tenisçi Camila Giorgi'nin babası Sergio Giorgi'nin sinirli ve öfkeli tepkilerinin ardından güvenlik için korta birini istedi. Yardım isterken yakınında olan Sergio Giorgi'nin duymaması için telsize sessizce konuştu.pic.twitter.com/tBLTgEyP7E — sportstv (@sportstv) May 10, 2021

Camila Giorgi (29 de ani, 36 WTA ) vine la US Open la scurt timp după primul mare turneu câștigat în cariera ei, cel de la Montreal . Până atunci, se mai impusese doar la Linz (2018) și la Hertogenbosch (2018). Giorgi va juca în primul tur la Flushing Meadows împotriva Simonei Halep. Jucătoarea noastră s-a impus în singura confruntare directă, Miami 2015.Cariera Camilei a fost una cu suișuri și coborâșuri. Actorul principal din spatele ei este tatăl sportivei, Sergio Giorgi, care a pregătit-o dintotdeauna, chiar dacă nu a jucat niciodată tenis și nu are studii în domeniu.Ambii părinți ai Camilei au origini argentiniene, iar Sergio Giorgi susține că a participat la Războiul Malvinelor, dintre Argentina și Marea Britanie.Camila ales să reprezinte Italia, unde părinții ei se mutaseră, chiar dacă n-a avut o relație nemaipomenită cu federația din “Cizmă” de-a lungul vremii.Tatăl Sergio e un personaj în circuit. La Roma, el s-a dat în stambă și l-a determinat pe arbitrul de scaun să ceară protecție, pentru că ”tatăl Camilei se poartă ca un nebun”.Camila mai are doi frați, Amadeus si Leando. Avea și o soră, Antonela, însă aceasta a murit într-un accident de mașină suferit la Paris în 1997. “Durerea asta o vom purta toată viața”, a spus tatăl Sergio într-un interviu.Camila e preocupată de modă, are și o linie vestimentară, nu se sfiește să pună poze îndrăznețe pe Instagram și a pozat și în lenjerie intimă. Camila a fost pe punctul de a se mărita cu Giacomo Miccini, jucător de tenis, însă relația s-a încheiat brusc în 2017, anul când ar fi trebuit să aibă loc căsătoria.