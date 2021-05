Cum au fost afectate castigurile Simonei Halep in 2021

Romanca a jucat putin, avand 11 victorii si 5 infrangeri, dar niciun trofeu, cea mai buna performanta a ei fiind prezenta in sferturile de finala ale Australian Open Implicit, din cauza rezultatelor, castigurile Simonei au fost destul de mult afectate, mai cu seama ca oricum organizatorii turneelor le-au micsorat, din cauza faptului ca nu se joaca cu tribunele pline, iar fondurile din bilete sunt reduse.Asa se face ca, dupa aproape cinci luni pline de activitate, Simona nu a strans din tenis decat putin peste o jumatate de milion de dolari in 2021. Ea a castigat 502.203 dolari anul acesta, cu mult sub ce pusese in conturi in anii precedenti, mai cu seama din 2013, cand romanca a inceput sa conteze in circuitul WTA Simona ocupa anul acesta locul 12 in ierarhia castigurilor din WTA in 2021, unde lider este japoneza Naomi Osaka , care a adunat in jur de doua milioane de dolari.In clasamentul all-time al castigurilor din tenis, Simona ocupa locul patru, cu 37.549.118 dolari si e la un milion de dolari distanta de Maria Sarapova, pe care probabil o va depasi, rusoaica fiind retrasa din activitate. Lider absolut la acest capitol este Serena Williams , cu 94 de milioane de dolari, urmata de sora sa, Venus Williams , care a strans 42 de milioane de dolari. Vezi AICI clasamentul all-time al castigurilor din WTA