Chiar si eliminata, Simona Halep a ajuns la o suma fabuloasa castigata din tenis

Nu a facut-o insa cu mana goala ci cu 408.188 de dolari americani in cont, o suma frumoasa, care ii ridica castigurile totale din tenis.La momentul actual, Halep si-a adjudecat din tenis 37.413.000 USD , ceea ce o situeaza pe locul patru in clasamentul all-time al jucatoarelor.Intr-un timp destul de scurt, poate chiar anul acesta, Simona poate chiar in Top 3, tanand cont ca Maria Sarapova s-a retras.1.WILLIAMS SERENA 93,634,967 USD2 WILLIAMS VENUS 41,958,2843 SARAPOVA MARIA 38,777,9625 WOZNIACKI CAROLINE 35,233,4156 KVITOVA PETRA 32,572,6047 AZARENKA VICTORIA 32,347,2888 KERBER ANGELIQUE 29,853,9789 RADWANSKA AGNIESZKA 27,683,80710 KUZNETSOVA SVETLANA 25,483,600Citeste si: