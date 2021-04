Surpriza! Ierarhia din tenis in care Simona Halep nici nu conteaza

Pana atunci, Halep se numara printre jucatoarele care nu au impresionat in 2021, poate pentru a jucat destul de putin.Lider mondial se mentine in continuare Asleigh Barty, care a fost depasita insa la un capitol de suprinzatoarea Veronika Kudermetova.Rusoaica a trecut pe primul loc in clasamentul asilor, dovedind ca are un serviciu imbatabil.1. Veronika Kudermetova 1302. Asleigh Barty 1293. Ons Jabeur 1034. Aryna Sabalenka 905. Naomi Osaka 856. Karolina Pliskova 827. Shelby Rogers 778. Garbine Muguruza 779. Marketa Vondrousova 7510. Maria SakkariAceasta este o ierarhie in care, din pacate, Simona Halep nu conteaza, avand serviti numai 23 e asi.