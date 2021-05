De ce vrea Simona Halep sa se intoarca acasa inainte de Roland Garros

Unul dintre motive este legat de conditiile in care se desfasoara turneele, din cauza pandemiei."Bula in care suntem este un pic apasatoare, sa stai inchis in camera si sa nu poti sa iesi este destul de greu. Sunt doua saptamani de la Roma pana la Roland Garros si o sa fie greu sa merg la Paris atat de repede. O sa vin si pe acasa, trebuie sa ma aerisesc, sa ies in oras, sa ma plimb, am mai mult de 20 de zile de cand stau inchisa si este apasator", a spus Halep pentru gsp.ro. Turneul de la Roland Garros va incepe la 30 mai.