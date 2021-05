"Ai vazut ce craci are Simona Halep in rochie?" Cine este cunoscutul om de televiziune care a avut aceasta remarca la adresa sportivei

Halep este insa in continuare cea mai populara sportiva din Romania, avand un capital de simpatie urias.Printre admiratorii ei se numara si Dani Otil , unul dintre realizatorii emisiunii "Neata" de la Antena 1. Invitat la podcastul lui Mihai Bononete, alias Bobita din serialul Las fierbinti, Otil a avut la momentul derulat dupa o ora si 16 minute urmatoarea reamarca: "Ai vazut ce craci are Simona Halep in rochie? Ati vazut-o vreodata pe Simona Halep in rochie si tocuri inalte? Daca aveam gambele ei jucam in filme"