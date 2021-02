VIDEO Secretul colaborarii dintre Simona Halep si antrenorul Cahill: "Hai sa bem o bere"

What's the most Aussie thing about @Simona_Halep?



"let's have a beer!"



Yeah, we think you fit in just fine! 😂🇦🇺 pic.twitter.com/Y56juZYRvh - #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

"Sunt fericita ca am castigat astazi si de cele trei jocuri disputate pana acum. Sunt fericita sa fiu din nou aici, a fost o perioada lunga dupa ce am disputat ultimul meci, in octombrie trecut, sunt bucuroasa ca am revenit si apreciez munca tuturor, pentru ca stiu cat de dificil este", a spus Simona dupa victoria cu Laura Siegemund din faza optimilor.Intrebata care este secretul relatiei de succes cu antrenorul Darren Cahill, Simona si-a indreptat privirea spre australian, care i-a facut un semn sugestiv cu mana, ca si cum ar bea un pahar de bere.Ulterior, chestionata asupra expresiilor din Australia pe care le stie, Simona Halep a precizat cu zambetul pe buze: "Hai sa bem o bere, maine este o noua zi". Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy , dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-4, pe germana Laura Siegemund, locul 51 WTA In sferturi, Simona Halep va evolua cu Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 33 WTA si cap de serie numarul 9, care a trecut, cu 6-4, 6-2, de Iga Swiatek (Polonia), locul 17 WTA si cap de serie numarul 6, dupa 80 de minute de joc.Tot miercuri, Halep va evolua si la dublu, in optimi, in echipa cu australianca Daria Gavrilova. Ele vor da piept cu perechea Gabriela Dabrowski/Bethanie Mattek-Sands (Canada/SUA), cap de serie numarul 3.Citeste si: