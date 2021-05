"Acum e ostaticul meu!" De ce a spus Simona Halep asta despre Darren Cahill

Simona a aratat o forma foarte buna, care are legatura si cu prezenta antrenorului ei, Darren Cahill, alaturi de ea. Simo a vorbit, pentru italienii de la Gazzetta dello Sport, si despre relatie speciala pe care o are cu acesta, facand o remarca amuzanta."Ne intelegem bine. Vorbim foarte mult, si in afara problemelor tehnice. Eu tind sa fiu mai mult o persoana pesimista, ma enervez si ma descurajez foarte usor. Dar el reuseste mereu sa imi spuna vorbele potrivite. Apoi, acum e ostaticul meu, pentru ca nu poate sa se intoarca in Australia, din cauza pandemiei", a spus Simona Halep Cahill a venit din America pentru a fi alaturi de Halep in sezonul de zgura, care a inceput la Stuttgart si se va termina la Roland Garros. Simona Halep va juca maine contra belgiencei Elise Mertens, pentru un loc in sferturi la Madrid.