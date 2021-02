Antrenorul Cahill a certat-o pe Halep: "Ai fost ca vechea Simo". Reactia tenismenei

"A fost un meci extraordinar, ea a jucat incredibil, dar m-am luptat pana la final, nu am renuntat si poate de aceea am putut castiga. Sunt foarte bucuroasa si mandra de ce am facut astazi pe teren, de felul in care am luptat. Cred ca la 2-5 m-am relaxat un pic mai mult. Am vorbit cu echipa mea dupa meci si mi-a spus ca ar fi trebuit sa joc cum am facut-o la acele ghemuri pentru ca bratele imi erau mai relaxate si mingea ajungea un pic mai departe. Nu mi-am dat seama de asta. Dar este bine ca s-a terminat astfel si am increderea ca inca pot castige meciurile grele", a declarat Halep, care a invins-o pe australianca revenind de la 2-5 in setul decisiv. "Sunt foarte obosita. Si usurata, a fost o victorie mare. Am fost emotionata inca dinainte de meci, am vorbit tot timpul si am vorbit negativ, ii cer scuze echipei mele, am fost foarte negativa si cu ei. Dar se intampla. Am vorbit dupa meci si Darren mi-a spus: "Ai fost ca vechea Simo". I-am spus: "Nu, ceva am imbunatatit. M-am luptat pana la final". Iar el a fost de acord. Este un mare plus faptul ca am putut castig meciul chiar daca am avut acea atitudine", a precizat Halep.Citeste si: