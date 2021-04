Motivul pentru care Simona Halep vrea sa-l aiba mereu pe Darren Cahill in preajma

Romanca pare sa fi depasit problemele la umar care au suparat-o in ultima perioada si se antreneaza avandu-l alaturi pe Darren Cahill.Ea a explicat intr-o conferinta de presa de ce vrea ca australianul sa fie langa ea mereu."A-l avea pe Darren langa mine inseamna mult, pentru ca am incredere in mine atunci cand este in preajma. Avem zile grozave impreuna. Am avut mai mult de doua saptamani de pauza si am urmat un tratament pentru umar. Ma simt mult mai bine acum si nu am avut dureri in ultimele zile la antrenamente, nici la cele de acasa, nici la cele de aici. Ma simt in forma si sper sa pot ramane asa si in timpul partidelor, deoarece meciurile sunt diferite fata de sesiunile de antrenament", a declarat Simona, conform tenisite.info.