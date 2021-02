Simona Halep a revenit in tara dupa Australian Open: "A trecut supararea". Ce spune despre posibila retragere a Serenei Williams

"A trecut supararea dupa meciul cu Serena, sunt ok acum. Nu este un rezultat mic un sfert de finala la un Grand Slam, primul din an. Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc la meciul cu Serena si am avut o atitudine negativa, nici asta nu m-a ajutat atat de mult. Vreau sa ma odihnesc cateva zile, apoi voi vedea, in mod normal urmeaza turneul de la Dubai", a declarat Simona Halep pe aeroport."Osaka cred ca va castiga datorita experientei, dar si Brady are sansa ei. N-am apucat sa citesc nimic legat de Serena, dar nu cred ca se va retrage", a mai spus jucatoarea noastra, comentand atat finala de la Melbourne cat si zvonurile privind retragerea Serenei Williams. Citeste si: