FOTO Cu ce s-a delectat Simona Halep intre sedintele de pregatire. Raspunsul amuzant al antrenorului Cahill

"Dupa un asemenea desert cred ca pe Simona o asteapta un antrenament lung", se arata pe unul dintre conturile de Instagram administrate de fanii jucatoarei.Intr-adevar, Darren Cahill a remarcat si el "escapada" Simonei la dulciuri si a glumit cu aceasta: "Bucura-te! Ai planuit un antrenament lung pentru maine?". Cei doi se vor reintalni in zilele urmatoare in Statele Unite, la Miami , dupa care vor veni in Europa pentru seria de turnee pe zgura care vor culmina cu cel de la Roland-Garros.Citeste si: