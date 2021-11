Drama personală pe care a trăit-o anul acesta Simona Halep și de care nimeni n-a știut

Simona Halep a încheiat anul 2021 fără niciun trofeu, el abandonând în semifinale la Linz, după ce s-a accidentat la genunchi.

Simona a pus punct unui an complicat, marcat și de o dramă personală.

ȚEi bine... 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea. A fost o persoană puternică și specială și va fi mereu în inimile și mințile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru, dar în cele din urmă am înțeles că asta este viața și că trebuie să trecem peste durerile sufletești și să rămânem puternici.

Am fost epuizat emoțional pentru o perioadă lungă de timp și apoi am început să sufăr mici accidentări, până când a venit cea mare, accidentarea la vițel de la Roma. Nu știam cum să o gestionez, pentru că nu mă mai confruntasem cu așa ceva până atunci. Dorința mea de a juca era imensă, dar nu am putut juca câteva luni și a trebuit să ratez iubitul meu Roland Garros și nu am putut să-mi apăr titlul la Wimbledon. Am început să mă lupt cu încrederea în mine și să mă întreb dacă mă pot întoarce acolo unde eram, dacă pot avea încredere în corpul meu să reziste.

Să trecem rapid la acest moment și lucrul de care sunt cel mai mândru, după toate aceste provocări, este că astăzi am încredere că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi crea alte momente minunate pe teren.

Acest an nu a început bine, dar s-a încheiat într-un mod pozitiv și sunt încântată pentru ceea ce mă așteaptă.

Îi mulțumesc lui Darren pentru că a fost alături de mine în aceste momente dificile.

Îi mulțumesc lui Daniel pentru că a fost mereu alături de mine.

Mulțumesc noului meu antrenor, Adrian, pentru că s-a întors și mi-a adus lumina încrederii și un zâmbet pe teren.

Mulțumesc fizioterapeuților mei (kinetic sport medicine) pentru că au avut grijă de mine de fiecare dată.

Mulțumesc familiei mele pentru că mă susține indiferent de situație.

Mulțumesc prietenilor mei foarte apropiați pentru că au fost mereu alături de mine.

Mulțumesc soțului meu pentru că este în viața mea. ❤️

2022, abia aștept să te cunosc, dar acum vacanță te rog!!!! 🙏🏼Ț, a scris Halep pe facebook.

