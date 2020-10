Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA. Romania are 11 tenismene in Top 200. Patricia Tig si Irina Bara, cele mai bune clasari din cariera

Conform news.ro, poloneza Iga Swiatek a urcat de pe locul 54 pe 17, cel mai bun din cariera, cu 2.960 de puncte, dupa ce a castigat trofeul la Paris.1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 de puncte;2. Simona Halep (Romania) - 7.255;3. Naomi Osaka (Japonia) - 5.780;4. Sofia Kenin (SUA) - 5.760;5. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.260;6. Karolina Pliskova (Cehia) - 5.205;7. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555;8. Petra Kvitova (Cehia) - 4.516;9. Kiki Bertens (Olanda) - 4.505;10. Serena Williams (SUA) - 4.080.Irina Bara a avut cea mai importanta ascensiune dintre romancele din Top 200 WTA, unde se regasesc in total 11 jucatoare din Romania. Bara a urcat de pe locul 142 pe 116, cel mai bun din cariera, cu 636 de puncte, dupa ce a jucat in turul al treilea al French Open. Patricia Tig a urcat de pe locul 59 pe 57, de asemenea cel mai bun din cariera, cu 1.229 de puncte, Irina Camelia Begu a coborat trei pozitii, pana pe locul 76, cu 932 de puncte, Sorana Cirstea a coborat si ea, patru pozitii, pana pe locul 88, cu 839 de puncte, iar Ana Bogdan a urcat o pozitie, pana pe locul 92, cu 805 puncte.In Top 200 se mai afla Mihaela Buzarnescu pe locul 133, in coborare sase pozitii, cu 558 de puncte, Monica Niculescu , pe 142, in coborare o pozitie, cu 519 de puncte, Jaqueline Cristian, pe 169, in coborare o pozitie, cu 423 de puncte, Elena-Gabriela Ruse, pe 177, in urcare doua pozitii, cu 402 puncte si Laura Ioana Paar, care se mentine pe 199, cu 341 de puncte.