Simona Halep evolueaza si la dublu, la Roma, in echipa cu Monica Niculescu

Romancele vor intalni in primul tur cuplul ucrainean Elina Svitolina/Daiana Iastremska.Si Raluca Olaru participa la dublu, la Roma, facand pereche cu germana Anna-Lena Friedsam.Ele vor da piept in prima mansa cu echipa americana Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands, cap de serie numarul 8.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, este acceptata direct in turul al doilea, la simplu, la turneul de la Roma, faza in care va evolua cu letona Anastasija Sevastova, locul 45 WTA, sau cu italianca Jasmine Paolini, locul 97 WTA, beneficiara a unui wild card. Irina Begu a acces pe tabloul principal, dupa ce a trecut de calificari, invingand-o in ultimul tur pe Friedsam, scor 6-1, 6-1.