Ce mesaj a tinut sa transmita Horia Brenciu dupa accidentarea Simonei Halep

Jucatoarea noastra, numarul 3 mondial, a abandonat in meciul cu nemtoaica Angelique Kerber , la scorul de 6-1, 3-3, parasind terenul in lacrimi.Simona a primit mesaje de incurajare de la colegele de circuit, dar si de la oameni din afara tenisului.Unul dintre ei este actorul Horia Brenciu, care a scris pe facebook: "Pentru toti cei care iubim tenisul, accidentarea Simonei de ieri a venit pe nepusa masa. La modul in care se desfasura partida, ruptura la nivelul gambei stangi a aparut efectiv din senin. Evident, tot efortul ei din ultima perioada si-a spus cuvantul... Acum, turneele de la Roma si Roland Garros au picat. Poate si Wimbledon -ul... Pentru o jucatoare aflata de 8 ani in top 10 mondial e o mare pierdere. Am aplaudat-o la marile ei victorii. Cu totii am facut-o. Ei bine, trebuie sa fim si acum, alaturi de ea, in momentul asta extrem de dificil. Simona, te iubim si te asteptam inapoi, pe teren, cat de curand. Recuperare rapida! Sanatate maxima! "