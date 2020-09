Simona Halep, la 29 de ani: 23 de trofee si 32 de milioane de euro. Doar surorile Williams si Sarapova au castigat mai mult

Cea mai valoroasa tenismena din Romania din toate timpurile implineste 29 de ani, varsta la care se poate declara implinita din punct de vedere profesional. Recent, la Roma, ea si-a trecut in cont al 22-lea titlu in turneele WTA de simplu, la care se adauga un trofeu cucerit la dublu in acelasi circuit feminin.Pe plan financiar, Simona Halep a profitat din plin de cresterea constanta a premiilor din ultimul deceniu, ea aflandu-se in acest moment pe locul 4 all-time din punct de vedere al veniturilor. Cu aproximativ 32 de milioane de euro castigati din tenis, constanteanca e depasita la acest capitol doar de surorile Williams, Serena si Venus, precum si de rusoaica Maria Sarapova. Distanta dintre Halep si Sarapova este insa una minima, de 2 milioane de euro, suma care va fi recuperata cu siguranta de romanca in perioada urmatoare, poate chiar la Roland-Garros.Citeste si: Simona Halep debuteaza la Roland-Garros duminica, de ziua sa de nastere. Ora de start si unde se poate vedea meciul Citeste si: ANALIZA Simona Halep, traseu infernal la Roland-Garros. Ce "pericole" o pandesc pe campioana din 2018. Amintiri de cosmar cu posibilele adversare