"Miracol romanesc" la Australian Open. Simona Halep, inclusa intr-un top al celor mai frumoase 50 de meciuri din istoria turneului

Simona Halep, lider mondial in acel moment, a invins-o dramatic pe Lauren Davis, in trei seturi, 4-6, 6-4, 15-13. Meciul a stabilit recordul celui mai mare numar de ghemuri disputate la Australian Open intr-un meci de simplu feminin: 48. Dintre acestea, 28 doar in ultimul set, sufocant din toate punctele de vedere pe caldura de la Melbourne "Cand Lauren Davis, locul 76 mondial, castiga primul set, lumea isi spune ca Simona Halep va trebui sa traga tare pentru a evita o eliminare neasteptata. Nimeni insa nu-si imagina ce va urma. Romanca se va impune dupa o lupta de 3 ore si 44 de minute (2 ore si 22 de minute pentru setul decisiv) si dupa ce a salvat trei mingi de meci. Ea va servi de patru ori pentru victorie. Numarul unu mondial iese de pe teren invingatoare, dar complet epuizata: "Sunt aproape moarta. Nu mai imi simt muschii"", scrie site-ul citat.In acel an, Halep a jucat finala la Australian Open, fiind invinsa de daneza Caroline Wozniacki