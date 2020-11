Simona Halep isi continua razboiul cu fostii sefi ai federatiei: "E usor sa spui ca nu-ti amintesti. Eu imi amintesc perfect"

"Mi s-a spus ca nu am voie sa ma antrenez la Centrul National de Tenis pentru ca nu am jucat la Fed Cup ", a spus Simona Halep in urma cu cateva zile, starnind reactia de uimire a Ruxandrei Dragomir. "Nu-mi amintesc de asa ceva", a subliniat aceasta.Acum, intr-un interviu pentru DigiSport, Simona Halep a revenit pe marginea acestui subiect delicat. "E mai usor sa spui ca nu-ti amintesti decat sa-ti asumi niste treburi. Eu imi amintesc perfect acel moment, a fost unul dintre cele mai grele. Acum 10 ani eram doar un copil", a afirmat Simona Halep.Citeste si: Simona Halep, marcata de experienta Covid: "Am trait cu teama zi de zi". Tenismena si-a reluat luni antrenamentele