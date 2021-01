FOTO Simona Halep, poza romantica alaturi de iubit pe terenul de tenis in Australia

Nu inainte de a multumi personalului de la hotelul "Majestic Suites", unde intreaga formatie a fost cazata in perioada de 14 zile de carantina, tuturor celor care au facut posibila realizarea evenimentului demonstrativ de ieri "A Day at the Drive" si nu in ultimul rand Directorului General al Tennis Australia, Craig Tiley, care a facut posibila organizarea si desfasurarea turneelor din circuitul australian in cele mai bune conditii posibile in aceasta perioada dificila cauzata de pandemie.Simona pleaca azi la Melbourne , unde va participa la u turneu mic, ultimul inainte de Australian Open , care va incepe pe 8 februarie. Ea este insotita in Australia si de iubitul ei, Toni Iuruc, alaturi de care s-a fotografiat pe terenul de tenis.Au fost trase la sorti tablourile principale de la turneul WTA500 "Gippsland Trophy", care se va desfasura la Melbourne in perioada premergatoare Australian Open, 31 ianuarie - 06 februarie 2021, pe suprafata hard, turneu unde va fi prezenta si Simona Halep, atat in proba de simplu cat si in cea de dublu, alaturi de jucatoarea tarii gazda, Daria Gavrilova, ele fiind beneficiarele unui WC (Wild Card).In proba de simplu, Simona Halep (2 WTA ) va avea BYE (liber) in primul tur (R54) si o va intalni in al doilea (R32) pe invingatoarea din partida Whitney Osuigwe (SUA, 162) - Anastasia Potapova (Rusia, 101).Citeste si: