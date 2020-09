FOTO "Mereu zambitoare". Imaginile cu care Simona Halep i-a cucerit pe francezi la Roland-Garros

Extrem de relaxata, romanca a dat dovada de o buna dispozitie iesita din comun, semn ca se simte mai bine ca niciodata in tentativa de a repeta performanta din 2018, atunci cand a castigat competitia."Mereu zambitoare", au remarcat organizatorii de la Roland-Garros pe contul oficial de Twitter al turneului. Simona Halep va juca in primul tur impotriva sportivei spaniole Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA "Visez sa castig fiecare turneu la care particip. Aici este special, pentru ca a fost primul grand slam pentru mine. Va fi mereu in inima mea", a declarat azi Simona Halep