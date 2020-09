Roland-Garros 2020. LIVETEXT Simona Halep - Sara Sorribes Tormo, in meciul de debut. Romanca revine de la 2-4 si castiga primul set

Desfasurarea LIVE a meciului:*Start perfect, cu break, pentru Halep, 1-0 in setul secund.*Set Simona Halep (6-4), care a revenit de la 2-4.*Simona accelereaza si face un nou break, 5-4, va servi pentru castigarea setului.*Halep castiga un ghem la 0, scorul devine 4-4.*Romanca nu cedeaza, 3-4, dupa patru break-uri consecutive.*Halep rateaza o minge de ghem, iar Sorribes Tormo revine si se distanteaza la 4-2.*Re-break la momentul potrivit pentru Halep, 2-3 in primul set.*Vine si primul break, pentru Sorribes Tormo, 3-1 pentru iberica.*2-1 pentru tenismena din Spania.*1-1, Simona egaleaza cu usurinta.*Sorribes Tormo castiga primul ghem, 1-0.*Incepe meciul, cu iberica la serviciu.*La Roland-Garros sunt 13 grade Celsius, se joaca cu acoperisul tras.Putin mai tarziu va juca si Irina Begu , impotriva elvetiencei Jil Teichmann. Interesant e faptul ca, daca isi vor castiga meciurile, Simona Halep si Irina Begu se vor duela in turul 2.Citeste si: Simona Halep, la 29 de ani: 23 de trofee si 32 de milioane de euro. Doar surorile Williams si Sarapova au castigat mai mult Citeste si: ANALIZA Simona Halep, traseu infernal la Roland-Garros. Ce "pericole" o pandesc pe campioana din 2018. Amintiri de cosmar cu posibilele adversare