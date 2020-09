Prima reactie a Simonei Halep dupa prima victorie la Roland-Garros. Care a fost lovitura castigatoare: "N-am dat niciodata atat de multe intr-un meci"

In studioul Eurosport, postul care a transmis meciul, romanca a avut o prima reactie, la cald."Am avut ceva probleme la inceput, mingea nu prea zbura, ea nu gresea deloc, loveste cu mult efect. Am apelat la planul B, mi-am deschis mai mult terenul si am incercat sa nu inchid repede punctele. Cred ca am facut un record de scurte astazi, n-am dat niciodata atat de multe intr-un meci. Dar a fost bine, pentru ca am scos-o din ritm", a declarat Simona Halep.Citeste si: Roland-Garros 2020. Nota 10 pentru Simona Halep la debut. Romanca a fost condusa, dar a castigat 10 ghemuri la rand si s-a calificat in turul 2. Irina Begu, viitoarea adversara?