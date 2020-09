Simona Halep si Irina Begu, prietenie cu "scantei". Cele doua romance, fata in fata la Roland-Garros

Citeste si: Roland-Garros 2020. Simona Halep - Irina Begu, confruntare suta la suta romaneasca. La ce ora va incepe meciul de miercuri Confruntarea suta la suta romaneasca de la Paris porneste de la scorul de 6-0 pentru Halep in ceea ce priveste meciurile directe disputate de-a lungul timpului. In ciuda faptului ca Simona a invins-o pe Irina de fiecare data, cele doua tenismene au avut o relatie apropiata, concretizata in ianuarie 2018 de titlul la dublu cucerit la Shenzhen, singurul de acest fel din palmaresul lui Halep."Cu Simona ma inteleg extraordinar de bine. Am legat o prietenie frumoasa, vorbim multe, ne sfatuim, ne incurajam", spunea Irina Begu despre Simona Halep in urma cu doi ani, cele doua jucatoare contribuind si la succesele obtinute de nationala de Fed Cup a Romaniei.Totusi, intre Simona Halep si Irina Begu a existat si un episod mai putin placut, petrecut in 2016, la turneul de la Madrid, care e foarte greu de uitat. Atunci, in faza sferturilor de finala, Halep a invins-o pe Begu cu 6-3, 0-6, 6-1, iar la final a facut o remarca acida asupra rezultatului din setul doi. "A fost un cadou de Paste", declara atunci Simona, nemultumita de reactiile de incurajare exagerate venite din loja lui Begu pe parcursul meciului.