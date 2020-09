Roland-Garros 2020. Favoritele cad pe capete pe jumatatea de tablou a Simonei Halep. Cum arata acum traseul romancei spre finala

Dupa retragerea Serenei Williams cauzata de o accidentare si eliminarea surprinzatoare a Victoriei Azarenka (impotriva locului 162 mondial, Anna Karolina Schmiedlova), tanara americanca Cori Gauff (16 ani) a parasit si ea competitia.Considerata noua senzatie din tenisul feminin, Gauff a fost eliminata in turul 2 de o jucatoare venita din calificari, italianca Trevisan, scor 6-4, 2-6, 5-7.Ca urmare, traseul principalei favorite Simona Halep pare mai usor ca niciodata. In continuare, daca va trece in turul 3 de Amanda Anisimova, romanca va juca in optimi cu invingatoarea duelului Eugenie Bouchard - Iga Swiatek, doua tenismene la indemana sportivei noastre.Mai departe, in sferturi, calculele hartiei indica un meci Simona Halep - Kiki Bertens, dar problemele fizice cu care s-a confruntat olandeza s-ar putea sa duca la o eliminare prematura. Maria Sakkari (cap de serie 20) ar fi a doua tenismena indreptatita sa spere la un meci cu Halep in sferturi.Citeste si: VIDEO Scene socante la Roland-Garros: olandeza Bertens, scoasa din teren in scaun cu rotile dupa victorie. Adversara a injurat-o grosolan Apoi, in semifinale, Simona Halep s-ar intalni, cel mai probabil, cu Elina Svitolina (a treia favorita a turneului), asta in cazul in care ucraineanca nu se impiedica pe parcurs, de Ekaterina Alexandrova (cap de serie 27) sau Elise Mertens (cap de serie 16).Mult mai putine surprize s-au inregistrat pe cealalta jumatate de tablou, astfel ca Simona Halep ar putea juca intr-o eventuala finala la Roland-Garros cu tenismene de top precum Pliskova, Muguruza, Kvitova sau Sofia Kenin.