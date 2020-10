Roland-Garros 2020. O poloneza de 19 ani e viitoarea adversara a Simonei Halep. S-a intalnit cu ea si in 2019, tot in optimi

Clasata pe lcoul 53 in lume, Swiatek a reusit la editia din acest an trei victorii convingatoare, fara sa piarda vreun set. Poloneza le-a eliminat pe rand pe Marketa Vondrouseva (cap de serie 15), scor 6-1, 6-2, pe Hsieh Su-Wei din Taipei, scor 6-1, 6-4, si pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-3, 6-2.Interesant e faptul ca singura confruntare dintre Halep si Swiatek a avut loc in 2019, tot la Roland-Garros si tot in faza optimilor de finala, romanca impunandu-se atunci fara probleme, cu 6-1, 6-0.