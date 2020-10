Roland-Garros 2020. Poloneza Iga Swiatek, despre meciul cu Simona Halep de duminica: "Sper sa dureze mai mult de 40 de minute"

In urma cu un an, Simona Halep a spulberat-o pe Iga Swiatek cu 6-0, 6-1, intr-un meci care a durat extrem de putin, una dintre cele mai rapide victorii din cariera romancei."Sper doar ca meciul sa dureze mai mult decat anul trecut, deoarece au fost doar 40 de minute. Atunci am fost foarte stresata", a declarat Swiatek, o jucatoare in varsta de 19 ani, clasat in prezent pe locul 54 in lume.