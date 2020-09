Simona Halep, victorie muncita cu Dayana Yastremska, in optimile turneului de la Roma. Cu cine va juca in sferturi

Simona Halep a inceput neinspirat partida, fiind condusa la un moment dat cu 3-0, dara a revenit la timp si a intors soarta meciului in favoarea sa, victoria cu 7-5, 6-4 fiind una indiscutabila.Maine, in sferturile de finala, Simona Halep va intalni o jucatoare din Kazahstan, mai exact invingatoarea confruntarii dintre Elena Rybakina si Yulia Putintseva.Desfasurarea LIVE a meciului Halep - Yastremska:*7-5, 6-4, victorie muncita pentru Simona Halep, care se califica in sferturile de finala.*5-4, ucraineanca nu renunta.*5-3 pentru Halep, care e la un singur punct de castigarea meciului.*Yastremsa isi trece in cont un ghem foarte lung, 4-3 pentru Halep.*Halep controleaza meciul, 4-2 in setul secund.*3-2 Halep, doua ghemuri consecutive pentru ucraineanca.*Descatusata, Simona Halep face rapid 3-0 in setul secund.*Romanca inchide setul pe propriul serviciu, 7-5*6-5 pentru Simona Halep, care va servi pentru castigarea setului.*5-5, setul intra in prelungiri.*5-4 Yastremska, din nou dupa ce romanca a egalat.*Halep egaleaza la 3, dar ucraineanca revine in avantaj, 4-3.*Simona si-a regasit ritmul si a facut doua ghemuri consecutive, 2-3.*3-0 pentru Yastremska, dupa un ghem echilibrat.*Start de partida greoi pentru Simona Halep, care cedeaza pe propriul serviciu, 0-2.*Meciul a inceput cu Yastremska la serviciu, 1-0 pentru ucraineanca.