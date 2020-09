Finala Halep - Pliskova, de la ora 15.30. Cele doua jucatoare s-au intalnit de 11 ori in 6 ani. Scorul meciurilor directe

Astfel, incepand din 2015, Halep si Pliskova s-au aflat fata in fata de 11 ori, aceasta fiind cea de-a 12-a partida directa. Pana in prezent, scorul este favorabil Simonei, care a obtinut 7 victorii, cehoaica impunandu-se de 4 ori. Totusi, Karolina Pliskova are avantajul psihologic dat de victoriile din ultimele doua meciuri contra Simonei Halep.Pe zgura, Halep si Pliskova s-au intalnit de numai doua ori, o data la Roland-Garros 2017 (victorie Halep, in semifinale) si o data la Madrid (victorie Pliskova, in sferturi).De la ora 15.30, Simona Halep va cauta sa castige cel de-al 22-lea trofeu al carierei, al 3-lea din acest an. La Roma, ea a mai jucat doua finale, ambele pierdute cu Elina Svitolina, in 2017 si 2018. Comparativ, Karolina Pliskova este detinatoarea titlului la Roma si va incerca sa puna mana pe al 17-lea sau trofeu WTA.