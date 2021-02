LIVETEXT Simona Halep vs Ekaterina Ekaterina Alexandrova, in sferturi le Melbourne

Partida va incepe in jurul orei 8.00 si va fi transmisa de Digisport.Astfel, daca meciul este la egalitate dupa doua seturi, partida se va decide intr-un supertiebreak si nu intr-un set decisiv cum era stabilit initial. Prima jucatoare care va totaliza 10 puncte in supertiebreak va castiga meciul.Halep si Alexandrova s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA, de fiecare data pe hard, ambele in anul 2019. Scorul este 1-1. Simona a castigat la Cincinnati, Ekaterina la Beijing.Daca trece de Alexandrova, Halep va juca in semifinale cu invingatoarea duelului Kaia Kanepi (94 WTA) - Karolina Muchova (27 WTA).CITESTE si