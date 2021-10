Patru ani de la un moment istoric: Simona Halep și buchetul uriaș de trandafiri în forma numărului unu VIDEO

În urmă cu fix 4 ani, pe 7 octombrie 2017, Simona Halep devenea prima sportivă din România care urcă pe locul unu WTA.

“E ziua mea specială. Nu o voi uita niciodată”, spunea Simona Halep după victoria în fața Jelenei Ostapenko din semifinalele Beijng Open. Era rezultatul de care avea nevoie pentru a ajunge pe primul loc WTA, după mai multe tentative eșuate în acel an.

Chinezii aveau pregătit un buchet uriaș de trandafiri în forma numărului unu, iar Simona Halep l-a îmbrățișat cu patos oferind o imagine-simbol pentru cariera ei.

Simona o detrona atunci pe Garbine Muguruza și avea să ocupe poziția de lider mondial pentru 64 de săptămâni, în două perioade distincte: prima data a stat 48 de săptămâni pe locul unu, a doua oară 16.

WTA a alcătuit o ierarhie computerizată începând cu 1975, iar jucătoarele care au stat cel mai mult pe locul unu sunt Steffi Graf, Martina Navratilova și Serena Williams. Cu cele 64 de săptămâni petrecute la vârf, Simona Halep e pe locul 11 în clasamentul all-time.

La vremea respectivă, Simona nu câștigase niciun turneu de Grand Slam, fiind doar a șaptea jucătoare din istorie care ajunge în fruntea ierarhiei fără să cunoască succesul la unul dintre cele patru mari turnee.

Simona Halep a fost și probabil că va rămâne mult timp singura jucătoare din România care ocupă locul unu WTA. La băieți, Ilie Năstase, în 1973, a fost primul lider ATP.

Simona Halep este în acest moment pe locul 17 WTA.

"It's very emotional - I think the first time I have cried on court... but it's my special day!" - @Simona_Halep pic.twitter.com/Cne19M4cx9