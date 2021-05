Cu ce colega din circuit ar vrea Simona Halep sa danseze

Inaintea partidei care este programata zi, Simona a raspuns intrebarilor organizatorilor iberici, intr-un interviu inedit publicat pe contul oficial de Twitter al turneului.Cu cine ai alege sa mergi la dans?Categoric cu Elina Svitolina. Am vazut-o pe Instagram si este foarte buna. Eu nu prea ma pricep, dar cu siguranta m-ar invata ea.Cu cine ai alege sa mergi intr-o vacanta?As alege-o pe Petra Kvitova. Imi place sa o numesc prietena si este o persoana foarte draguta.Alaturi de cine ai calatori spre Australia?Categoric cu Ash Barty. Mi-ar spune niste povesti interesante.Ce lista de contacte ai vrea sa copiezi?A lui Naomi Osaka , pentru ca e japoneza si are cu siguranta persoane interesante acolo.Pe cine ai pune sa gateasca pentru tine?Pe Garbine (n.r. Muguruza), pentru ca e din Spania si iubesc mancarea de calitate.Cu cine ai vrea sa semeni?Cu Karolina Pliskova . E inalta, este o persoana speciala si am o relatie aparte cu ea.Pe cine ai suna intr-o zi proasta?Pe Kiki Bertens.