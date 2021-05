Cu cine ar fi jucat Simona Halep in sferturi la Madrid. E tenismena cu cea mai mare ascensiune in circuitul WTA

Frighteningly good 😳



Daca s-ar fi calificat in sferturile de finala la competitia din capitala Spaniei, Simona Halep ar fi dat peste "cosmarul" Aryna Sabalenka, jucatoarea din Belarus care a invins-o categoric pe romanca la Stuttgart, in semifinale. In optimi, Sabalenka a spulberat-o pe americanca Jessica Pegula, cu 6-1, 6-2, in mai putin de o ora de joc.De altfel, Sabalenka (22 de ani) e tenismena cu cea mai impresionanta ascensiune in circuitul WTA, ea aflandu-se acum pe locul 6, intr-un clasament virtual, peste Bianca Andreescu In cazul in care va castiga turneul de la Madrid, Sabalenka va urca pana pe pozitia a patra, chiar in spatele Simonei Halep.