Turneul de la Madrid: cum arata traseul spre finala al Simonei Halep. Unde o asteapta "cosmarul" Sabalenka

''Ma simt bine si sunt fericita ca sunt la Madrid. Aici jocul meu arata bine si nu am ce sa cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave iar conditiile de joc sunt foarte bune. Ma simt ca acasa, este un turneu bun si de fapt am asteptat doi ani sa ma intorc'', a marturisit ea.Halep, cap de serie numarul 3, o va infrunta in prima runda pe spaniola Sara Sorribes Tormo (46 WTA), pe care a invins-o anul trecut in primul tur la Roland Garros, cu 6-4, 6-0.Mai departe, in turul secund, Simona ar urma s-o intalneasca pe invingatoarea disputei Magda Linette (Polonia) - Saisai Zheng (China).Cel putin pe hartie, primele probleme pentru Simona Halep ar putea sa apara in optimi, unde se poate duela cu belgianca Mertens (cap de serie 13), jucatoarea invinsa de Sorana Cirstea in finala de la Istanbul de saptamana trecuta.In continuare, in careul de asi la Madrid, Halep s-ar putea confrunta ori cu Naomi Osaka , ori cu Karolina Pliskova , favorite numarul 2, respeciv 6.Cele mai valoroase tenismene cu care Simona Halep poate juca finala sunt Ashleigh Barty , Iga Swiatek, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Garbine Muguruza