Simona Halep, marcata de experienta Covid: "Am trait cu teama zi de zi". Tenismena si-a reluat luni antrenamentele

"Am avut febra, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lunga perioada de timp. Am trait cu teama zi de zi ca o sa se intample ceva", a marturisit Simona Halep intr-un interviu pentru DigiSport."Nu am probleme de respiratie si sunt pregatita sa incep pregatirile pentru noul an. E prima zi in care ma antrenez suta la suta. Am avut o perioada de 10 zile dupa Covid in care m-am recuperat. Am avut grija pentru ca am avut emotii, nu stiam la ce sa ma astept", a completat sportiva noastra.Citeste si: Simona Halep, umilita de federatie: "Mi s-a spus ca nu mai am voie sa ma antrenez"