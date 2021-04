Simona Halep are de luat azi o revansa importanta la Stuttgart

Ea va juca direct in optimi si o va intalni pe cehoaica Marketa Vondrousova, una dintre putinele jucatoare care se poate lauda cu un bilant pozitiv in fata sportivei noastre.Vondrousova - Halep este 2-0 la scorul intalnirilor directe, ambele victorii fiind obtinute in 2019, la Indian Wells si la Roma, unde Marketa s-a impus in trei seturi.Vondrousova a fost finalista la Roland Garros in 2019.Partida dintre Halep si Vondrousova va incepe azi, dupa ora 18.00, in direct la Digisport.