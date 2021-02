La conferinta de presa dinaintea inceperii Australian Open , Halep a lamurit cauza acestora. "M-am chinuit putin. M-a durut spatele, muschii mi s-au blocat putin, dar am fost tratata aseara si in dimineata asta, deci sunt mai mai bine acum. Nu e nimic ingrijorator. Sunt obisnuita cu astfel de probleme cand e frig. La fel am patit si la Roland Garros, deci nu sunt foarte ingrijorata, dar am grija de aceasta situatie", a declarat Halep. Simona Halep va lua startul in turul 1 de la Australian Open, unde o va intalni pe Lizette Cabrera (140 WTA , 23 de ani).CITESTE si