Mesajul transmis de Simona Halep inaintea debutului la Australian Open

"Mereu cand vin aici ma gandesc la rezultatele din trecut. Ma gandesc ca pot sa le obtin din nou, dar nu vreau sa pun presiune pe mine. Sunt concentrata pe ceea ce am de facut.Nu o cunosc pe Lizette Cabrera, nu am jucat niciodata contra ei. Nu stiu cum vine mingea de la ea, dar i-am urmarit putin jocul. Primul tur e mereu periculos. Sunt concentrata si voi repeta ce trebuie sa fac impotriva ei. Ma voi pregati pentru meci", a spus Halep, intr-o conferinta de presa.Romanca, locul doi WTA , se considera multumita de faptul ca de sapte ani sete in Top 10 WTA. "Cred ca m-am concentrat foarte mult pe job-ul meu, pentru ca il numesc un job. Este o slujba in capul meu! Ma bucur de ea, dar este o slujba. Pot spune ca nu am pacalit tenisul si asa am obtinut toate realizarile. In ultimii cinci, sase ani, pot spune ca a fost ca o meserie, dar in acelasi timp am si pasiunea care ma tine in viata in acest sport", a mai spus Halep.Ulterior, ea a postat cateva fotografii pe facebook, cu mesajul "Niciodata nu uita sa zambesti"