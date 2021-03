Unde se vad meciurile Simonei Halep de la Miami

Meciurile din Florida vor fi transmise de postul Digisport, cel care detine Drepturile pentru competitiile importante din tenis, mai putin Grand Slamurile, care apartin Eurosport.Simona Halep va avea liber in turul I, dupa care va da fie peste Caroline Garcia (27 de ani, 51 WTA ) fie o jucatoare venita din calificari.In turul trei, Halep s-ar putea intalni cu americanca Cori Gauff (17 ani, 36 WTA) sau cu letona Anstasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA).In optimi, Halep se poate intalni din nou cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 16 WTA), care a eliminat-o la Roland Garros, dar pe care a invins-o la Australian Open In sferturile de finala ea ar urma sa joace cu ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 5 WTA) sau cu cehoaica Petra Kvitova (31 de ani, 10 WTA).Semifinala ar putea s-o aduca pe Simona Halep fata in fata cu principala favorita, australianca Ashleigh Barty (24 de ani, 1 WTA), campioana din 2019.De partea cealalta a tabloului este japoneza Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA), dar si alte jucatoare importante, precum Sofia Kenin (22 de ani, 4 WTA), Karolina Pliskova (29 de ani, 6 WTA), Bianca Andreescu (20 de ani, 9 WTA) sau Garbine Muguruza (27 de ani, 13 WTA).