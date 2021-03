La ce ora debuteaza Simona Halep la turneul de la Miami

Meciul dintre Simona Halep si Caroline Garcia va incepe joi, nu mai devreme de ora 23, ora Romanie, fiind al patrulea meci de pe terenul numarul 1, dupa partidele dintre Shelby Rogers - Elina Svitolina, Laura Siegemund - Victoria Azarenka si Marta Kostyuk - Aryna Sabalenka.Simona Halep si Caroline Garcia s-au intalnit de sapte ori: romanca s-a impus in sase confruntari (Sydney 2016, Toronto 2017, Turneul Campioanelor 2017, Roma 2018, Montreal 2018 si Fed Cup 2019), in timp ce sportiva din Franta a castigat un singur meci (Beijing 2017).Romania o mai are in turul secund al turneului de la Miami si pe Sorana Cirstea (66 WTA ), care se va duela cu Anett Kontaveit.CITESTE SI: