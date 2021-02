Simona Halep l-a depasit si pe Ilie Nastase si e la doar o victorie de o performanta fantastica, unica pentru Romania

Halep va juca in turul urmator, cu invingatoarea din meciul Iga Swiatek - Fiona Ferro si daca va invinge va bifa o performanta fantastica.Romanca, locul doi WTA , are acum in palmares 99 de victorii, la turneele de Grand Slam, impartite astfel: 27 la AO, 31 la Roland Garros, 24 la Wimbledon , 17 la US Open. In total, ea a contabilizat 38 de infrangeri, in cei 12 ani de WTA.Cu victoriile de la AO 2021, Simona Halep l-a depasit si pe Ilie Nastase , care in cariera sa, a contabilizat 97 devictorii la turneele de Grand Slam.Victoriile Simonei sunt la ani lumina de cele ale celorlalte jucatoare din Romania: Sorana Cirstea - 49 victorii, Irina Spirlea - 43 victorii, Irina Begu - 26 victorii, Monica Niculescu - 26 victorii.Simona Halep are in palmares 22 de titluri, dintre care doua de Grand Slam. Roland Garros - 2018 si Wimbledon-2019.Citeste si: