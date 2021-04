Simona Halep are o dorinta speciala

Totodata, Simona ar vrea sa fie port drapelul Romaniei la competitia din Japonia, o onoare care ar bucura orice sportiv."Sper sa primesc steagul si sper sa deschid Jocurile Olimpice cu steagul in mana. Sa castig o medalie, este obiectivul principal. Cred ca va fi deosebit, asa cum a fost si la Fed Cup , cand am jucat semifinala. Pentru mine, sa joc pentru tara e foarte important si foarte placut", a declarat Simona Halep."Sper sa fiu apta, sa pot sa castig meciurile si sa aduc o medalie tarii. Anul acesta, da, o medalie olimpica este mai importanta decat un turneu de Grand Slam. Este obiectivul principal, dar, in general, ambele sunt pe acelasi plan. Nu vreau sa pun niciun obiectiv mai jos, pentru ca medalia olimpica e pentru tara, ceea ce ma implineste foarte mult, iar restul obiectivelor sunt individuale, pentru persoana mea, ma implinesc ca sportiv", a mai spus Simona Halep, conform as.ro.