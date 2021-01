FOTO Simona Halep, in vacanta cu iubitul la Valea Doftanei. Cum a fost primita de localnici

Insotita de iubitul Toni Iuruc, Simona Halep a fost surprinsa de autoritatile locale, care au inampinat-o cu flori si produse traditionale, inclusiv cu paine si sare."A iesit la aer dupa Sarbatori, a fost o vizita neasteptata, dar n-a fost prima oara cand vine in Valea Doftanei, se pare ca-i place. Suntem incantati, nu des te intalnesti cu un asemenea campion. A intrat si in primarie, a scris si in cartea de onoare. Un sculptor din zona i-a facut un trofeu, o racheta de tenis din lemn de nuc", a declarat primarul din Valea Doftanei pentru gsp.ro.Citeste si: Un super-jucator de la Real Madrid, trimis in judecata pentru santaj. E implicat intr-un "sextape"